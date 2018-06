Eutingen Segelflugplatz bleibt eine Option

Weitere Potenzialflächen sollen auch bei möglichen Wohngebieten für den neuen Regionalplan vorgeschlagen werden. Der Gemeinderat folgte dabei den Vorschlägen aus den Ortschaftsräten (wir berichteten). Die Diskussionen hielten sich in Grenzen. So fragte der Weitinger Roland Raible, warum man in Göttelfingen nicht lieber im Süden in Richtung Bahnhof weiterentwickeln wolle. Diana Wally brachte dagegen den Wunsch vor, lieber im Westen in Richtung Kirschbaumäcker zu denken. "Im Süden ist eine Kaltluftschneise und auch noch Hanglage", erklärten Diana Wally und Horst Niessner den anderen Räten die Nachteile.

In Rohrdorf wünschte sich Sebastian Lazar, dass man verdichteter in Rohrdorf planen sollte: "Da ist wenig zusammengefasste Bebauung. Innerorts ist da viel Potenzial." Jöchle antwortete, dass aktuell innerorts einige Projekte angestoßen seien. "Eine Innerortsentwicklung ist leider nur dann möglich, wenn Eigentümer bereit sind, mit ELR-Mitteln selbst zu entwickeln oder bereit sind zu verkaufen."

Auch wenn man nun für alle Ortsteile Entwicklungsflächen vorgeschlagen hat, heißt das noch nicht, dass es tatsächlich auch dort früher oder später zur Bebauung kommen wird. Auch ist noch nicht klar, ob der Regionalverband die Vorschläge der Gemeinde tatsächlich aufnehmen wird.

Auch die Umfahrung will Eutingen im Regionalplan drin haben.

Die Horber Hochbrücke werde sicherlich nicht zu einer Entlastung für Eutingen führen, erklärten mehrere Räte. Nun ist eh erst einmal Geduld gefragt. Jöchle rechnet damit, dass "sicherlich zwei Jahre" benötigt werden, bis der aktualisierte Regionalplan fertig ist.