Eutingen/Dornstetten/Horb Corona-Lage in Heimen bleibt angespannt

Und wie ist der Stand bei den Mitarbeitern? Waren es zuvor sechs Infizierte, sind es aktuell sieben. Müller betont aber, dass immer wieder neue Infizierte entdeckt werden, während gleichzeitig andere wieder aus der Quarantäne entlassen werden.

Pflegeheim "Ita von Toggenburg" derzeit Corona-frei

Eine gute Nachricht hat Müller zumindest: Das andere Pflegeheim der Spitalstiftung – das "Ita von Toggenburg" – ist bisher Corona-frei.

Doch wie kam es zum Ausbruch im "Bischof Sproll"? Der Stiftungsdirektor kann keine konkrete Antwort auf diese Frage liefern. "Wir gehen davon, dass der Ursprung bei Besuchern oder Mitarbeitern liegt. Dann kamen fünf Tage Karenzzeit, in denen man es noch nicht wusste. Die Bewohner müssen sich dann untereinander infiziert haben." Zwar habe man sehr auf die Einhaltung des Abstands geachtet. "Doch manche Bewohner haben vielleicht eineinhalb Meter Abstand falsch eingeschätzt." Müller fasst es bildlich zusammen: "Es muss ein sehr kleines Fenster gewesen sein, durch das der Coronavirus in unser Heim gekommen ist."

Für das Personal bedeutet die akute Ausnahmesituation eine große Belastung. "Wir sind vom Personalstamm her zum Glück ganz gut ausgestattet. Unser Personal hat sehr flexibel reagiert, den Urlaub abgebrochen oder ist eingesprungen. Das verdient allerhöchsten Respekt – auch großes Lob an unsere Pflegedienstleiterin Gudrun Fischer."

Besuche sind nur eingeschränkt möglich

Angehörige würden geschockt reagieren, aber auch mit großem Verständnis, dass Besuchsmöglichkeiten eingeschränkt seien. "Nach der neuen Verordnung ist ein Besuch nur mit aktuellem negativen Test oder einer FFP2-Maske möglich. Wir haben selbst auch diese Masken und können diese auch Besuchern geben, die keine mithaben", so Müller. Schnelltests bei Besuchern führe man nicht durch. Der organisatorische Aufwand sei derzeit zu groß.

Eine Sonderregelung gibt es für die Weihnachtsfeiertage: Am Heiligabend sei in diesem Jahr kein Besuch möglich, erst wieder am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. "Die Weihnachtsfeiern der Bewohner sind ausgefallen. Diese holen wir an Heiligabend nach. Wir wollen bei voller Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen den Senioren einen schönen Tag mit Bescherung ermöglichen." Die Gottesdienst-Übertragungen seien über Bildschirme gewährleistet.

Und wie sieht die medizinische Versorgung für die Corona-Infizierten aus? Man sei in enger Abstimmung mit dem Krankenhaus. "Gibt es einen bedrohlichen Verlauf, werden die Bewohner ins Krankenhaus gebracht. Dort intensiv getestet. Manche kommen dann auch wieder zurück." Ansonsten werden die Heimbewohner auch von ihren jeweiligen Hausärzten betreut, die ins Heim kommen.

45 Bewohner in Eutingen und 36 Bewohner in Hallwangen infiziert

Noch stärker vom Coronavirus erfasst sind die beiden Pflegeheime der Unternehmensgruppe Maier. Im "Haus am Talbach" in Eutingen sind Stand Dienstag 45 Bewohner und 19 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das haben die Antigenschnelltests ergeben. Die Bestätigung einer Infektion mittels des genaueren PCR-Tests liegt für mehrere Bewohner vor. Sechs Bewohner seien ohne Symptome, 33 Bewohner hätten leichte Symptome, zwei Bewohner schwere Symptome, drei Bewohner seien im Zusammenhang mit Covid-19 im Krankenhausund ein Bewohner ist gestorben.

Im "Haus Panorama" in Hallwangen gibt es Stand Mittwoch 36 Bewohner und 20 Mitarbeiter mit positiven Testergebnissen im Antigenschnelltest. Die Bestätigung einer Sars-Cov-2-Infektion mittels des genaueren PCR-Tests stehe noch aus. Es gibt 22 Bewohner mit leichten Symptomen und 14 Bewohner mit schweren Symptome, Ein Bewohner ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. In den Einrichtungen werde ein Ausbruchsmanagement gemäß der Empfehlung des Robert-Koch-Instituts durchgeführt. "Wir bitten alle Angehörigen, auf Besuche in der Einrichtung derzeit zu verzichten", appelliert die Geschäftsführung. Ausnahmen seien unter bestimmten Voraussetzungen mit Erlaubnis von Manuel Seidt (Einrichtungsleitung) und nach Abstimmung eines Termins möglich. Das Betreten sei grundsätzlich nur nach einem negativen PoC-Schnelltest möglich, der durch das Einrichtungspersonal durchgeführt wird.