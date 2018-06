Eutingen Alles eine Frage der Disziplin

Nicht nur für Bürger, wie später Rat Hubert Lachenmaier erklärte: "Da würde ich dann meistens nicht mehr pünktlich in den Gemeinderat kommen können. Ich nehme meine Aufgabe aber ernst. Deswegen möchte ich weiterhin um 19 Uhr beginnen." Roland Raible dagegen machte klar, dass er nicht noch mehr Sitzungstermine haben möchte. Horst Niessner plädierte, dass alles beim Alten bleiben solle: "Wenn wir alles in dieser Runde beschließen, dann braucht das seine Zeit, dann ist auch Disziplin gefragt. 19 Uhr ist die richtige Zeit. 18 Uhr ist zu früh, vor allem für die Bürger."

Raible schlug dann einen Kompromiss vor: Statt 22 Uhr sollte man 22.30 Uhr als Schlussstrich für neue Punkte auf der Tagesordnung ziehen. So kam es dann auch: 22 Uhr erhielt nicht die Mehrheit, dafür aber der Kompromiss. Jöchle erklärte, dass man künftig bereits Vorberatendes aus den Ortschaftsräten verkürzt diskutieren sollte. Und Raible ergänzte, dass man, bevor man in eine lange Diskussion einsteige, zunächst einmal die Ergebnisse aus den Ortschaftsräten abfragen sollte. Das könne so manche Diskussion abkürzen. Hubert Schäfer bat, dass man künftig nicht "doppelt und dreifach" über Themen diskutieren solle.

Direkter Dialog mit Bürgern

Es war allerdings nicht der einzige Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Joachim Gölz hatte beantragt, statt alle drei Monate künftig jede Sitzung eine Bürgerfragestunde einzuführen: "Das ist heute nicht mehr zeitgemäß, wir sollten doch den direkten Dialog mit den Bürgern führen", argumentierte Gölz, der schon seit Längerem für diese Änderung kämpft.

Auch hier zeigte sich Jöchle kritisch. "Gerade mit Blick auf Antrag eins wäre das kontraproduktiv, weil es die Sitzungslänge beeinflussen kann. Außerdem hat doch jeder Bürger die Möglichkeit über persönliche Gespräche auf der Straße seine Themen zu platzieren. Auch die Verwaltung steht ja den Bürger Tag für Tag offen."

Am Ende hatte dieser Antrag ganz wenige Befürworter. Dass später ein Bürger einfach so bei der Diskussion über sein Bauvorhaben das Wort ergriff, und zwar in lauter Form, passte irgendwie zu dieser Diskussion. So manche Bürger nimmt sich einfach sein Rederecht – auch ohne Bürgerfragestunde (siehe weiterer Text).