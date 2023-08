Messerstecherei in VS? Polizei sucht dringend Zeugen

1 Ein Messer soll auch am Freitagabend in VS im Spiel gewesen sein. Doch die Einzelheiten der mutmaßlichen Messerstecherei liegen noch im Dunkeln. (Symbolfoto) Foto: Paul Zinken/dpa

„Was war gestern Abend in Villingen am Bahnhof los?“, diese Frage, von einem User am Samstagmittag in eine doppelstädtische Facebook-Gruppe im Internet geworfen, beschäftigt auch die Kriminalpolizei.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Flugs war das Internet voller Spekulationen um den Vorfall, der sich in der Nacht auf Samstag tatsächlich am Bahnhof in Villingen ereignet hat und veranlasste, dass ein Großaufgebot der Polizei sowie Rettungskräfte vom Roten Kreuz und ein Notarzt zum Ort des Geschehens geeilt war.