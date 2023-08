Zeugen gesucht werden zu einem Vorfall am späten Freitagabend in Villingen – ein Mann wurde dabei, vermutlich durch einen Messerstich, schwer verletzt.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern syrischer und afghanischer Herkunft ist es am späten Freitagabend, kurz vor 22.30 Uhr, im Bereich des Busbahnhofes Villingen in der Bahnhofstraße gekommen, wobei einer der Männer mutmaßlich durch einen Messerstich schwer verletzt worden ist, so die Mitteilung der Polizei.

Tathergang noch unklar

Bei den Beteiligten handelte es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um fünf bis sechs Männer, vorwiegend im Alter von etwa 18 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 24 und 30 Jahren. Die Hintergründe der Auseinandersetzung der beiden Gruppierungen und der genaue Hergang konnten bislang nicht geklärt werden, zumal die Beteiligten gegenüber den eingesetzten Beamten bislang nicht zur Klärung beigetragen haben. Der 30-jährige und bei der Auseinandersetzung schwer verletzte Mann wurde zur ärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen wegen des Tatbestandes der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Zur Klärung des Tathergangs und auch zu den Hintergründen bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Personen, die entsprechende Beobachtungen am späten Freitagabend im Bereich des Busbahnhofs gemacht haben oder sonst Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Telefon: 07721/60 10, in Verbindung zu setzen.