1 Im Schwarzwald gibt es nun ein Wolfsrudel. (Symbolbild) Foto: imago stock&people

Ein Wolfs-Welpe ist vor wenigen Wochen im Schwarzwald nachgewiesen worden. Doch was bedeutet die Rudelbildung für uns Menschen? Und wie gefährlich ist es, einer jungen Wolfsfamilie zu begegnen? Eine Expertin klärt auf.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Seit in Baden-Württemberg nach über 100 Jahren die erste Wolfsfähe nachgewiesen wurde, fürchteten vor allem Nutztierhalter eine mögliche Rudelbildung. Am 27. Juli war dann klar, dass ihre Sorge nicht unbegründet war: Der erste Welpe im Schwarzwald tapste zusammen mit einem ausgewachsenen Wolf nahe Schluchsee vor die Linse einer Wildkamera. Doch was bedeutet das nun für uns Menschen? Und ist es gefährlich, einer jungen Wolfsfamilie zu begegnen?