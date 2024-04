1 Fabian Thiele vom Gymnasium am Deutenberg mit der Weiterentwicklung seines Windmoduls und dem Projektmaskottchen, welches bisher noch keinen Namen hat. Foto: Cornelius Rück

14 Jahre alt und schon ein erfolgreicher Tüftler – Fabian Thiele vom Gymnasium am Deutenberg hat ein Windmodul fürs Dach gebaut und bei Jugend forscht den ersten Preis abgeräumt.









14 Jahre ist er alt und geht in die neunte Klasse – Fabian Thiele vom Gymnasium am Deutenberg (GaD) in Schwenningen. Bei Jugend forscht räumte er im Regionalwettbewerb in seiner Altersklasse und Disziplin den ersten Platz ab.