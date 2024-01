Die Freude im Calwer Kreiskrankenhaus ist groß. Am 2. Januar um Punkt 14:47 Uhr war es soweit: Der Junge Deniz hat als erstes Kind des Jahres mit einem Gewicht von 3680 Gramm und einer Größe von 52 Zentimetern das Licht der Welt erblickt.

Für die Eltern Jacqueline und Ali Sari aus Gechingen war es von vornherein klar, dass die Entbindung in Calw stattfinden wird. Jacqueline arbeitet selbst im Krankenhaus, in der Radiologie.

Lesen Sie auch

2020 kam das Brüderchen

Die glückliche Mutter: „Hier in Calw werde ich von einem super Hebammen-Team betreut. Der Kreißsaal ist sehr übersichtlich gestaltet. In dieser familiären Atmosphäre fühle ich mich sehr wohl. Schon 2020 durften wir diese Erfahrung machen. Dort kam Kaan, das Brüderchen des Neugeborenen Deniz auf die Welt.“

Über das Kompliment freute sich die diensthabende Hebamme Gabriela Kosch im Namen ihrer Kolleginnen ganz besonders.

Für Kosch war es nicht das erste Mal, dass sie einem Neujahrskind – oder zumindest dem erste Kind des Jahres in Calw – beim Eintritt in die Welt helfen konnte. Vor zwei Jahren war es die kleine Rümeysa (der „hellste Stern am Himmel“), für die Gabriela Kosch da war. Im abgelaufenen Jahr 2023 kamen in Calw 442 Kinder auf die Welt.