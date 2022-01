Das Neujahrsbaby heißt Rümeysa – der "hellste Stern am Himmel"

1 Rabia Gezer hat das erste Neujahrskind 2022 auf die Welt gebracht. Foto: Privat

Da fängt das neue Jahr doch glücklich an: Gleich am ersten Tag 2022 ist im Calwer Kreißsaal ein Kind geboren worden – und zwar ein Mädchen. Das "alte" Jahr fand ebenfalls einen frohen Abschluss: Kurz vor 20 Uhr wurde an Silvester ein Junge als neuer Erdenbürger begrüßt.















Calw - Rümeysa. Mit diesem Namen wird zukünftig das Mädchen gerufen werden, welches im Calwer Krankenhaus als Neujahrskind 2022 das Licht der Welt erblickt hat.

Die Uhr im Kreißsaal zeigte 8.42 Uhr, als das Kind mit einem Gewicht von 3470 Gramm auf die Welt kam. Die glücklichen Eltern Rabia und Resul Gezer nannten der leitenden Hebamme Gabriela Kosch den Namen Rümeysa; gleichbedeutend mit dem "hellsten Stern am Himmel".

Ist nun Rümesya das allererste Kind des noch jungen Jahres, kam Mustafa Taha als Sohn von Gönül und Bedri Elma als Letzter im Entbindungsjahr 2021 zur Welt. Der 4030 Gramm schwere Junge gab an Silvester um 19.59 Uhr den ersten Schrei von sich. Bereits 2017 haben Mustafas Eltern gute Erfahrungen mit Kinderkriegen zum Jahreswechsel gemacht: Mustafas Schwesterchen Esilanur wurde dort geboren.

514 Kinder in 2021 geboren

Überhaupt durfte sich das Calwer Entbindungsteam im vergangenen Jahr nicht über zu wenig Arbeit beklagen. Vielmehr konnte man sich als "familienorientierte Geburtshilfestation" auszeichnen, so Hebamme Gabriela Kosch. Diese sprach angesichts der 514 Kinder, die das Jahr über im Calwer Kreißsaal "begrüßt werden durften", von einem "guten Ergebnis".

Noch mehr waren es indes im Vorjahr: 558 Kinder, 290 Jungs und 268 Mädchen, erblickten 2020 das Licht der Welt.

Welche Vorzüge es haben kann, zum Jahreswechsel auch gleich Geburtstag zu haben, hatte übrigens die Mutter des Kindes, das am 1. Januar 2021 geboren worden war, bereits vergangenes Jahr im Gespräch mit unserer Redaktion bemerkt: Zum einen hätten am 1. Januar immer alle Zeit, weil es ein Feiertag sei. Zum anderen sei es die perfekte Gelegenheit zum "Rausfeiern im alten Jahr" und "zum Reinfeiern im neuen". Darauf darf sich in den kommenden Jahren nun auch Rümeysa freuen.