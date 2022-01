3 Die Geschäftsgründerinnen Nikol Konta (links) und Romina Auer haben große Pläne mit ihrem Brautatelier La belle mariée, mit dem sie vor Kurzem ins ehemalige E-Werk gezogen sind. Mitunter wurde die Backsteinwand im Hintergrund als Relikt vom denkmalgeschützten Gebäude bewusst in das neue Geschäftskonzept mit eingearbeitet. Foto: Kratt

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Zwei toughe und kreative Frauen, eine gemeinsame Vision und eine Immobilie, die wie die Faust aufs Auge passt: Aus dieser Konstellation ist das Brautatelier La belle mariée entstanden, das vor Kurzem im ehemaligen E-Werk Eröffnung gefeiert hat.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Während im Hof, am Eingang sowie im Treppenhaus noch ordentlich gewerkelt wird, damit das ehemalige E-Werk an der Ecke zwischen Kirch- und Bürkstraße durch den Einzug einer Anwaltskanzlei bald komplett im neuen Glanz erstrahlen wird, ist im ersten Obergeschoss des denkmalgeschützten Gebäudes schon alles fein hergerichtet. Hell, offen, mit einem süßlichen Duft in der Luft präsentiert sich schon direkt beim Betreten der große Raum, in dem einst die Bar Urania untergebracht war. Nach langem Leerstand werden hier nun ab sofort zukünftige Bräute ein- und ausgehen, um das vielleicht wichtigste Utensil für ihre Hochzeit zu finden: das Brautkleid.