1 In der Ortenau startet die Ernte bereits am Wochenende, während sich die Erdbeerliebhaber vielerorts noch bis Anfang Juni gedulden müssen. Foto: VSSE e.V./Christoph Göckel

Die erste Ernte steht bevor: Schon bald können auch heimische Erdbeeren in den Supermärkten gekauft oder gar selbst auf den Feldern gepflückt werden. Der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e. V. gibt Auskunft über die bevorstehende Saison.









Noch lassen Erdbeeren aus Deutschland auf sich warten. In den Supermarkt-Regalen sind die roten Früchte zwar schon zu finden, allerdings kommen diese noch aus dem Ausland. Doch auch der Start der heimischen Erdbeersaison ist in Sicht: In Süddeutschland startet die Erdbeerernte ab Mitte April nach und nach. In den kühleren Regionen Deutschlands beginnt die Erdbeersaison etwa 14 Tage später, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer e.V. (VSSE).