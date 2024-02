Erneute Traktor-Demo in Freudenstadt: Besuch von SPD-Spitzenpolitikern ruft wütende Bauern auf den Plan

Der Besuch der SPD-Spitzenpolitiker Kevin Kühnert und Saskia Esken in Freudenstadt wurde von Bauernprotesten überschattet. Rund 20 Traktoren sind am Sonntagmittag hupend durch die Innenstadt gefahren. Als sich Landwirte vor dem Stadthaus versammelten, in dem das Treffen stattfand, kam es zu einer Szene die für Aufregung sorgte.