19 Alexander Zorniger arbeitet seit 2021 auf Zypern, sein Vertrag bei Apollon Limassol läuft bis 2023. Foto: /Charis Evagorou/red

Alexander Zorniger ist mit Apollon Limassol als Tabellenführer in die Meisterrunde auf Zypern gestartet. Welche Lehren hat der 54-Jährige aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart gezogen, welche sportlichen Ziele verfolgt er?















Erst Skifahren und wenig später am Strand das Meer genießen – gibt’s nicht? Gibt’s doch! Alexander Zorniger hat das vor einem Monat mit seiner Familie auf Zypern genauso gemacht. Der Fußball-Trainer des zypriotischen Erstligisten Apollon Limassol erfreute sich an seinem freien Tag an der weißen Pracht in dem Skigebiet Troodos auf dem knapp 2000 Meter hohen Berg Olympos, eine Stunde später saß er mit Frau Kristina und den Kindern Liva (4) und William (2) am Wasser. „Normal geht’s schneller runter, aber auf der Rückfahrt standen ein paar Autos quer, zu viel Schnee ist man dann eben hier doch nicht gewohnt“, sagt der 54-Jährige mit einem Schmunzeln.