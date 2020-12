Epfendorfer ärgern sich Bauvorhaben verdirbt vielen schöne Aussicht

Von der Top-Lage zum Hinterhof: Einige Anwohner in Epfendorf fühlen sich durch das Bauvorhaben der Firma Laye ihrer schönen Aussicht beraubt. Mancher hat sich sogar einen Anwalt genommen. Dennoch wurde dem Vorhaben nun die Baugenehmigung erteilt. Was in der Kapstraße entsteht und wie die Anwohner auf den Spatenstich reagiert haben, lesen Sie in unserem (SB+)Artikel.