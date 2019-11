Enzklösterle Unterbesetzt: Rathaus könnte vorübergehend geschlossen werden

Eigentlich war es nur noch ein Formalbeschluss, den der Gemeinderat von Enzklösterle in seiner jüngsten Sitzung hinsichtlich der Änderung der Auftragsvergabe zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Oberes Enztal zu fassen hatte. Vorgesehen war dieser Beschluss für eine Gemeinderatssitzung schon am 19. November, die aber um eine Woche auf den 26. November verschoben wurde. Terminiert war die Beratung über diesen Tagesordnungspunkt aber schon für die Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft am Donnerstag, 21. November, sodass sich die Vertreter der Gemeinde Enzklösterle dabei der Stimme enthalten haben.

Um was geht es? Im Jahr 2015 wurde seitens der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit dem Ingenieurbüro Blaser (Esslingen) ein Vertrag zur Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) abgeschlossen. Gegenstand dieses Vertrags war ein Auftrag mit einem finanziellen Volumen von rund 99.600 Euro brutto. Wohl wegen der langen Laufzeit des Verfahrens forderte jetzt das Ingenieurbüro in einem Nachtragsangebot eine Erhöhung mit auf die Jahre 2020 bis 2023 zu verteilenden Kosten von rund 121.100 Euro brutto. Erhöht wurden dazu im Nachtragsangebot auch die Stundensätze für besondere Leistungen von Projekt- und Büroleitern von 70 auf 97 Euro, für Mitarbeiter (Architekten, Ingenieure) von 59 auf 77 Euro und für sonstige Mitarbeiter von 49 auf 55 Euro. Zusätzlich gefordert wurde jetzt eine Fahrtkostenpauschale von 48 Cent pro Kilometer.