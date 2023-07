Das neue Konzept geht auf: Die von der Bad Wildbader Touristik weiterentwickelte Enzbeleuchtung war ein voller Erfolg. Bereits um 18 Uhr war das Parkhaus am Kurzentrum komplett belegt, an den Essensständen bildeten sich Warteschlangen. Und die Besucher bekamen ein volles Programm – und viele Lichter.

Zu einem vollen Erfolg ist am Samstagabend die von Stefanie Dickgiesser als Bad Wildbader Touristik-Chefin und ihrem Team mit einigen gut angekommenen Höhepunkten weiter entwickelte Enzanlagenbeleuchtung im Kurpark geworden: Mit vielen bunten Lichtbechern wie bisher, aber auch mit den jetzt auf LED-Licht umgestellten Lampions, mit drei statt von bisher zwei Musik-Events, mit einer das bisherige Feuerwerk ersetzenden Lasershow, mit Vorstellungen der „Trongym“-Tanz- und Akrobatikgruppe im Kurtheater sowie mit einer Feuer- und Glowshow.

Bewundert und bestaunt wurden bei der Enzanlagenbeleuchtung die mit bunten Lichtbechern gebildeten Ornamente, Figuren und Formen auf den grünen Rasenflächen Foto: Heinz Ziegelbauer

Pünktlich um 18 Uhr zu Beginn der Enzbeleuchtung war das Parkhaus Kurzentrum voll belegt, so dass sich die mit dem Auto anreisenden Besucher aus der näheren und weiteren Umgebung andere Parkmöglichkeiten suchen mussten. Im Kurpark hatte im Lauf des Samstags ein gutes Dutzend gastronomischer Anbieter seine Stände aufgebaut, an denen sich zuweilen lange Warteschlangen bildeten.

Viel Licht und Farbe

Tausende von Gästen strömten am frühen Abend zum sommerlich blühenden Kurpark, der mit Einbruch der Dunkelheit in Licht und Farbe erstrahlte. Mit vielen entlang der Wege und an seinen seitlichen Hängen aufgestellten Lichtbechern und Fackeln, mit den LED-Lampions insbesondere an den Brücken und entlang der Kurparkwege und sogar mit Lichtbechern in der Großenz. Gestaltet mit bunten Lichtbechern waren Blumen, Sterne, Tierfiguren und sogar ein Kirchenfenster der Englischen Kirche auf dem grünen Rasen. Musikalisch begrüßt wurden die Gäste am Kurparkzugang aus der Stadtmitte von dem Duo „Mickela und Nico“, auf dem Trinkhallenplatz von der Band „Lucky Punch“ mit ihrer Light-Show am und im Musikpavillon und von der Stadtkapelle Wildbad unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Martin Koch am Zugang zum Festgelände beim Steubenbrunnen mit traditioneller und moderner Blasmusik. Speziell auf dem Trinkhallenplatz und beim Steubenbrunnen ging es zuweilen recht eng zu, waren dort doch die großen Treffpunkte der Besucher zum Essen und Trinken, ja zum Schlemmen und damit auch zum fröhlichen Feiern.

Lasershow als Höhepunkt

Mit ein Höhepunkt der Enzanlagenbeleuchtung war die bei einem solchen Anlass erstmalige und prächtige Lasershow, von der sich die dicht gedrängt stehenden Gäste auf dem Trinkhallenplatz und auf der Terrasse in die Welt des bunten Lichts entführen ließen.

In die bezaubernde Welt des Lichts entführte erstmals eine tolle Lasershow die Besucher der Enzbeleuchtung als Ersatz für das Feuerwerk. Foto: Heinz Ziegelbauer

Vielen Besuchern der Enzanlagenbeleuchtung aufgefallen ist im Laufe des Abends eine durch den Kurpark ziehende Gruppe in Leuchtanzügen. Des Rätsels Lösung erfuhren die Gäste, die die beiden Vorstellungen der „Trongym“-Gruppe im Kurtheater besuchten. Es handelte sich dabei um eine Tanz- und Akrobatikgruppe mit Sportlern des TSV Gernsbach und des TB Gaggenau, die jetzt erstmals im Oberen Enztal zu sehen war und ihren bisher größten Auftritt in Kürze bei der Weltgymnaestrada in Amsterdam haben wird. Bei abgeschaltetem Licht im Kurtheater präsentierten sie in ihren Leuchtanzügen eine etwa zehnminütige, ihre Zuschauer begeisternde Show mit einer hohen menschlichen Pyramide auf der Bühne.