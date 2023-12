Entsorgung im Winter: So schützt man den Biomüll vor dem Einfrieren in der Tonne

So schützt man den Biomüll vor dem Einfrieren in der Tonne

1 Im Winter friert der Inhalt der Biotonne oftmals ein. Das führt zu Problemen bei der Abfuhr. Foto: Landratsamt Schwarzwald-Baar

Die kalte Jahreszeit mit Frost und Schnee ist da. Damit wiederholt sich auch die Gefahr, dass Abfälle insbesondere in Biomülltonnen an den Behälterwänden festfrieren. Das Amt für Abfallwirtschaft im Schwarzwald-Baar-Kreis gibt Hinweise, wie dies vermieden werden kann.









Im Winter besteht die Gefahr, dass Abfälle insbesondere in Biomülltonnen an den Behälterwänden festfrieren und die Behälter so von den Mitarbeitern der Müllabfuhr nicht vollständig geleert werden können. Das Amt für Abfallwirtschaft gibt Hinweise, wie dies vermieden werden kann. „Stellen Sie die Biotonne möglichst nahe an die Hauswand oder unters Dach, dort ist die Frostgefahr geringer“, lautet der erste Tipp.