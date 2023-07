Löwen und andere Raubkatzen zu halten ist in Deutschland nicht verboten. Allerdings haben die Behörden in den Bundesländern kaum verlässliche Zahlen über den aktuellen Tierbestand. Hier eine Übersicht über die bekannten Infos.

Die entlaufene Raubkatze hält die Region rund um Berlin in Atem. Dabei ist nicht einmal klar, ob es sich um eine Löwin handelt. Die in den Sozialen Netzwerken veröffentlichte sechs Sekunden lange Handy-Videoaufnahme zeigt ein Tier, dass einer Löwin von der Größe, Statur und Fellfarbe stark ähnelt. Möglich ist aber auch, dass es sich um einen Berglöwen – also einen in den USA beheimateten Puma – handelt.

Wie viele Löwen gibt es in Deutschland?

Auch eine Frage ist in diesem Zusammenhang nur schwer exakt zu beantworten: Wie viele Löwen gibt es in Deutschland?

In der „Zootier-Liste“ werden aktuell „28 Haltungen“ von Löwen in Deutschland aufgeführt:

• Zoos: 14

• Tierparks: 12

• Zirkusse: 2

Nach Angaben des Statistikportals „Statista“ handelt es sich dabei um insgesamt 46 Löwen, Löwinnen und Jungtiere.

Zur Info: Vermutlich dürften es deutlich mehr Tiere sein. Da die sich – legal oder illegal – in Privatbesitz befindlichen Löwen allerdings nicht erfasst werden (können), sind diese Angaben nur sehr lückenhaft.

Brandenburg

Brandenburg ist das einzige Bundesland, das derzeit Zahlenangaben über den Aufenthalt von Löwen auf seinem Territorium machen kann, die auch die Haltung von Löwen in Privatbesitz miteinbeziehen. Wobei es sich hierbei um die offiziellen Zahlen von legal gehaltenen Raubkatzen handelt. Illegal gehaltenen Tiere sind nicht erfasst.

Nach Angaben des brandenburgischen Landesumweltamt in Potsdam sind im „Tierbestandsregister“ bzw. „Tierbestandsverzeichnis“ aktuell 23 Löwen erfasst. Fast alle gehören zu Zirkusunternehmen und Zoos. Nur eine „private Haltung ist erfasst“, bestätigt ein Behördensprecher. Wer seine private gehaltene Großkatze nicht anzeige, begehe eine Ordnungswidrigkeit.

Wie viele Löwen derzeit in den 16 Bundesländern offiziell erfasst sind, sehen Sie auf unsere Karte:

Was weiß man über den Löwenbestand in Deutschland?

Diese Frage ist nur sehr schwer zu beantworten. Vor allem PETA Deutschland, der deutsche Ableger der internationalen Tierschutzorganisation, hat sich mit einer detaillierten Recherche zum Thema „Löwen in Deutschland“ hervorgetan.

Was gilt in den einzelnen Bundesländern?

Die gesetzlichen Mindestanforderungen für die Haltung von Tieren jedweder Art sind in Deutschland durch die Bundesartenschutzverordnung und das Tierschutzgesetz geregelt. Wie diese Verordnungen durch die zuständigen Behörden ausgelegt und kontrolliert werden, ist von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich.

In welchen Bundesländern ist die Tierhaltung „strenger“ geregelt?

Die Auslegung der Bundesartenschutzverordnung ist in Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen strenger als in anderen Bundesländern.

Die Haltung von Tieren, die aufgrund ihrer Größe, Kraft oder ihres Gifts für Menschen gefährlich sind, ist entweder verboten oder die Halter müssen nachweisen, dass sie wissen, wie mit den Tieren umzugehen ist. Außerdem müssen sie nachweisen, dass sie die Exoten artgerecht halten können.

Wo ist die Tierhaltung „lockerer“ geregelt?

Nicht ganz so streng ist man bezüglich des Tierschutzes und der Tierhaltung in Baden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Dort gibt es weniger weitreichende Regelungen, weil „gefährliche Tiere“, die nicht unter das Washingtoner Artenschutzabkommen fallen, nicht gemeldet werden müssen. In den jeweiligen Naturverordnungen und Tierbestandsregistern ist Peta zufolge der Begriff „gefährliches Tier“ nämlich nicht eindeutig definiert.

Wie hoch ist die Dunkelziffer?

Die Tierschutzorganisation Peta geht davon aus, dass bei privat gehaltenen Tieren, die unter Artenschutz stehen, die Dunkelziffer hoch ist. Mit der Einschränkung: „Auch wenn es sich bei Großkatzen vermutlich eher um Einzelfälle handelt, weil große Tiere wie Tiger und Löwen schlecht versteckt werden können.“

Wie viele Löwen leben es in Privatbesitz?

Der Leiter der Wildtierauffangstation der Tierschutzorganisation Vier Pfoten im niedersächsischen Rastede, Florian Eiserlo, „weiß“ nach eigener Aussage „dass es mindestens 15 Großkatzen in Privathaltung gibt – dazu kommen Pumas, Leoparden und Gepards. Bei kleineren Katzen sind auch die Anforderungen geringer. Außerdem schätze ich, dass über 130 Großkatzen wie Löwen und Tiger in Zirkussen unterwegs sind.“

„Wir schätzen etwa 130 bis 160 Tiger allein in Deutschland“, sagt Eiserlo weiter. Wie viele exotische Klein- und Großkatzen tatsächlich in Deutschland lebten, könnten man nicht sagen. „In einer Studie von Vier Pfoten aus dem Jahr 2018 haben die Behörden keine Informationen erteilen können. Und hier ging es explizit nur um die Haltung von Tigern.“