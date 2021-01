Enten im Bad Wildbader Kurpark Wie gut sind heimische Tiere auf Kälte eingestellt?

Dass sie auch an den federlosen Beinen nicht frieren oder diese gar erfrieren, dafür sorgt das sogenannte "Wundernetz". Dieses funktioniert nach dem Prinzip eines Wärmetauschers, umgekehrt wie ein Kühlschrank. Im "Wundernetz" der Enten- und anderer Vogelbeine liegen viele dünne Blutgefäße ganz dicht beieinander. Im Entenkörper hat das arterielle Blut eine Temperatur von etwa 40 Grad. Dieses fließt sehr nahe an den Venen in den Entenfüßen vorbei, die das abgekühlte Blut aus den Füßen wieder in den Körper zurückführen, wo es wieder erwärmt wird.

Auch wenn die Enten auf einem zugefrorenen Teich oder See herumwatscheln oder sich auf dem Eis oder in den Schnee hinlegen, bleiben die Füße gut durchblutet, allerdings mit kälterem Blut als im Körper. Außerdem ist der übrige Entenkörper gut auf die Kälte eingestellt, denn die Tiere fetten ihre Deckfedern mit einem selbst produzierten öligen Sekret ein und schützen sich damit nicht nur vor der winterlichen Kälte, sondern auch in den anderen Jahreszeiten. Für die menschlichen Betrachter sieht es so aus, als ob sich die Tiere putzen, tatsächlich ölen sie ihr Gefieder ein.