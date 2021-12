1 Die Windräder könnten 2026 in Betrieb genommen werden. Foto: pixabay

Wenn es um Windkraft geht, können Städte und Gemeinden stets mit einem rechnen: einer hitzigen Debatte. Ein neues Projekt ist nun auf Oberndorfer und Epfendorfer Gemarkung geplant. Entlang der A 81 könnten fünf Windenergieanlagen entstehen.















Oberndorf/Epfendorf - Windkraft? Okay, aber bitte nicht bei mir. Kaum ein Thema sorgt so für Aufregung wie der geplante Bau von Windrädern, wie man in jüngster Vergangenheit beispielsweise in Dornhan und Herrenzimmern beobachten konnte.