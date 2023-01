3 Fleisch- und Wurstwaren werden in St. Georgen nach wie vor nachgefragt. Doch ihre Produktion ist energieintensiv. Das spüren die Metzgereien. (Symbolfoto) Foto: © white78 – stock.adobe.com

Die Preise für Strom, Gas und Öl sind aktuell so hoch wie noch nie und eine Besserung scheint derzeit noch nicht in Sicht. Wie gehen Metzgereien in St. Georgen mit der derzeitigen Lage um?















Link kopiert

St. Georgen - Soweit Hans Peter Rieckmann, Inhaber der Metzgerei Rieckmann, weiß, gab es vom Fleischerverband keine konkreten Empfehlungen zum Energiesparen. "Das ist jedem selbst überlassen", meint er. Rieckmann selbst versucht seine Maschinen effektiver zu nutzen und in den Produktionsräumen möglichst spät das Licht einzuschalten.

Strom sparen am Limit

Die Beleuchtung außen und im Verkaufsraum blieben beim Alten. "Es muss ja auch einladend aussehen", erklärt Rieckmann. "Sonst fahren die Leute dran vorbei und wundern sich: ›Ist überhaupt jemand da?‹" Wo er gar nichts dran machen könne, sei die Kühlung – in der Auslage in der Theke und in den Kühlräumen. "Da sind die Vorgaben genau gesetzlich geregelt. Runterfahren ist absolut verboten", schildert Rieckmann die Lage.

Ähnlich verfährt auch Jürgen Hodler in seiner Metzgerei Hodler: Nachts bleiben Schaufenster und Außenbeleuchtung dunkel und tagsüber schalte er die Lichter aus, wie es eben geht. Besonders energieintensive Maschinen – zum Beispiel den Fleischwolf und den Kutter – lasse er nicht gleichzeitig laufen. Mehr könne er von sich aus auch nicht machen. "Die Maschinen brauche ich", betont er.

Doppelte Strompreise wären kritisch

Ebenso ist Jürgen Hodler auf Strom und Öl angewiesen, aber da hätten sich die Preise fast verdoppelt. Für einen Liter Heizöl zahle er derzeit etwa das Doppelte wie noch vor einem Jahr.

Bei Hans Peter Rieckmann ist die Lage da noch ein wenig entspannter: Seit zwölf Jahren betreibe er eine eigene Hackschnitzelanlage, die für die nötige Heizung sorgt, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Und im vergangenen Jahr habe er noch einen Stromvertrag zu günstigen Bedingungen abgeschlossen. "Aber wenn sich da die Preise verdoppeln, wie bei anderen zum Beispiel, dann wird es schon kritisch."

Hinzu kommen die ebenso gestiegenen Materialkosten für beide Metzgereien. Die Preise für Wursthüllen, Konservendosen, Vakuumverpackungen hätten sich teilweise verdoppelt oder verdreifacht, sagt Rieckmann. Der Einkaufspreis für Vieh, Rind oder Schwein ist laut Hodler zwischen zehn und fünfzehn Prozent höher als noch vor einem Jahr.

Kunden halten die Treue

Entsprechend den Teuerungen mussten die Metzgerei-Inhaber auch ihre Preise bis zu einem gewissen Grad anpassen. Beschwert habe sich bislang aber keiner – weder bei Rieckmann noch bei Hodler. Im Gegenteil: "Die Kunden wissen um die Situation und reagieren verständnisvoll", erklärt Rieckmann. Er hat den Eindruck, dass bei ihm genauso viele Kunden einkaufen wie bisher – insgesamt aber günstiger einkaufen. "Die Leute achten mehr auf Angebote und kaufen weniger hochpreisig ein."

Jürgen Hodler hingegen habe den Eindruck, dass das Geschäft ein klein wenig nachgelassen habe. Er könne aber gut verstehen, warum: "Die Leute haben auch mit den gestiegenen Preisen zu kämpfen und sparen sich das Geld für die nächste bevorstehende Rechnung."

Unsere Empfehlung für Sie Energiekrise auf der Baar Rätselraten um den Strompreis Aus allen Wolken fiel jetzt ein Hüfinger Bürger beim Prüfen seiner Stromrechnung. Statt wie erwartet um ein Drittel stieg der Strompreis auf fast das Dreifache.

Auch wenn die Kunden bislang die Erhöhungen mitgetragen hätten, sei irgendwann eine Grenze erreicht. Oder wie es Hodler ausdrückt: "Zu arg können wir die Preise auch nicht anheben, sonst kommt gar keiner mehr." Was laut Rieckmann auf gar keinen Fall passieren darf: Dass die Energiepreise noch weiter ansteigen.

Am ehesten sei ihm mit einer Energiepreisbremse geholfen, sagt Rieckmann. Er behält die Situation im Blick, will sich aber darüber nicht zu sehr den Kopf zermartern. Wenn es nicht mehr gehe und er die Preise nicht mehr weitergeben könne, erklärt er, müsse er eben aufhören. "Was will ich sonst machen? Ich kann mich ja nicht in den Ruin stürzen!"