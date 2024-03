1 Rund 13 000 kWh wurden im Sommer 2023 im Hallenbad Winterlingen monatlich verbraucht, obwohl es geschlossen war. Foto: Beate Marschal

Sehr ausgiebig diskutiert haben die Winterlinger Räte über den Energiebericht, den Energiemanager Luca Rückauf in der vergangenen Gemeinderatssitzung vorstellte. Vor allem eine Entdeckung sorgte für Unmut gesorgt.









Link kopiert



Reichlich Lob für seine Arbeit erhielt Energiemanager Luca Rückauf, als er dem Gemeinderat in dessen jüngster Sitzung den Energiebericht 2023 vorstellte. Dieser gibt unter anderem einen Überblick über die Energie- und Ressourcenverbräuche in den Gebäuden der Gemeinde. In Summe betrugen diese im vergangenen Jahr rund 2,57 Millionen Kilowattstunden (kWh) Wärme (bereinigt), etwa 398 000 Kilowattstunden Strom und rund 14,25 Millionen Liter Wasser. Mit Ausnahme des Stroms sind die Werte im Vergleich zu 2022 leicht gesunken.