Wo lebt es sich im Schwarzwald-Baar-Kreis am besten?

1 Wo sind die Menschen im Kreis – hier eine Aufnahme aus der Villinger Innenstadt – am zufriedensten? Eine große Online-Umfrage des Schwabo findet es jetzt heraus. Foto: Eich

In welchem Ort im Landkreis sind die Bürger am zufriedensten? Wo gibt es die meisten Probleme? Noch bis Sonntagabend läuft die große Online-Abstimmung für alle Dörfer und Städte im Landkreis.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Schon viele Hundert Menschen haben mitgemacht beim Orts-Check des Schwarzwälder Boten und darüber abgestimmt, wie sie mit dem Leben in ihrem Dorf und ihrer Stadt zufrieden sind. Die Online-Umfrage erfasst alle Kommunen des Landkreises und die Redaktion wird die Ergebnisse dann zusammen mit den politischen Verantwortlichen vor Ort umfassend beleuchten.

Deshalb der Endspurt-Aufruf: Machen Sie mit, sagen Sie frei heraus, wie gut Sie sich in Ihrem Ort fühlen, wie sie Schul- und Kita-Versorgung, Internet-Abdeckung, öffentliche Sicherheit und Sauberkeit, Freizeitangebote, die Natur, Angebote in Gastronomie und öffentlichem Nahverkehr persönlich einschätzen. Insgesamt 30 Fragen werden gestellt, die Beantwortung dauert nur rund fünf Minuten. Möglich sind auch persönliche Anmerkungen zu den Themen und Fragen.

Brigachtal derzeit an der Spitze

Aktuell, bis Stand Freitag Abend, steht Brigachtal in der Gesamtauswertung aller Orte auf Platz eins bei der Zufriedenheit, dicht gefolgt von Bad Dürrheim, St. Georgen, Tuningen und Donaueschingen. Doch das kann sich noch ändern, denn erst am Sonntag um Mitternacht wird die Umfrage abgeschlossen.

Danach erfolgt die detaillierte Auswertung für den Landkreis insgesamt sowie die jeweiligen Kommunen im Einzelnen. Heraus kommt dann, wo es sich im Kreis am besten lebt und wo noch in den vielen abgefragten Lebensbereichen Nachholbedarf besteht.

Große Serie mit den Ergebnissen

In einer großen Serie des Schwarzwälder Boten werden dann die Ergebnisse hier in der Zeitung und auch online analysiert und vorgestellt. Die Sonderseiten werden ab Anfang November veröffentlicht.

Info: So einfach kann man mitmachen

Die Orts-Check-Umfrage ist online zu finden unter www.schwabo.de/orts-check, sie läuft noch bis Sonntag, 9. Oktober, um Mitternacht.

Die Beantwortung der 30 Fragen dauert nur gut fünf Minuten und läuft über eine einfache Bewertung von 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut).Angeben bei der Online-Umfrage muss man lediglich den Wohnort, damit die Meinung zugeordnet werden kann, sowie Alter und Geschlecht.Als Dankeschön für die Teilnahme an der Umfrage verlosen wir unter allen Teilnehmern als Hauptpreis eine Reise samt Tickets und Hotel in den Europa-Park. Außerdem winken als weitere Preise Einzeleintrittskarten für den Freizeitpark in Rust.