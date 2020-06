Empfingen Defektes Kabel sorgt für Stromausfall

Empfingen - Das Toastbrot blieb im Toaster stecken, die Kaffeemaschine beendete ihren Dienst: Zur besten Frühstückszeit am Sonntagmorgen kam es in Empfingen zum Stromausfall. Manche Haushalte waren über zwei Stunden ohne Strom. Die EnBW gibt am Montagvormittag die Auflösung: "Im Mittelspannungsstromnetz von Empfingen gab es am Sonntagfrüh einen Stromausfall. Eintritt der Versorgungsunterbrechung war um 8.33 Uhr", schreibt die Pressesprecherin. Die Ursache sein ein Kabelfehler auf der Erdkabelstrecke zwischen den Umspannstationen Horber Straße und Weiherplatz gewesen.