Empfingen Bürgermeister nimmt Stellung zu Gerüchten

Truffner schreibt: "Einzelne Angrenzer und Anlieger haben bereits ihre Sorgen geäußert, zu denen wir jedoch in dieser frühen Phase noch überhaupt keine Antwort geben können. Wir nehmen die Sorgen jedoch auf und werden diese im weiteren Verfahren prüfen. Also schlussendlich: Wir warten erst die Rückläufe der Eigentümer ab und können dann erst überhaupt in weitere Planungen einsteigen."

Dann kommt Truffner noch auf ein anderes Thema zu sprechen: "Ein weiteres Gerücht ist, dass die Gemeinde die Brunnenstraße ausbauen möchte, da die Ortsumfahrung und etwaige weitere Baugebiete angeschlossen werden sollen. Die Brunnenstraße wird nicht ausgebaut, auch hat ›der Truffner‹ keine Kontakte zu Anliegern und möchte dort Aufkäufe von Seitenstreifen durchführen. In circa vier Wochen wird an dem Einmündungsbereich zur Dettenseer Straße der bestehende Abwasserkanal saniert und ertüchtigt – dies hat aber mit einem möglichen Bauland nichts zu tun. Wir ertüchtigen den Kanal in der Dettenseer Straße und optimieren die Quellleitungen – eine ganz normale Unterhaltungsmaßnahme."

Der Bebauungsplan Brunnenstraße wurde im Gemeinderat vor Kurzem aufgestellt und werde derzeit überarbeitet. Das Ansinnen im Gemeinderat sei es, dass die Bebauungsmöglichkeiten an dieser Stelle reduziert werden. Die Bebauung im Kapellmeisterweg könne auch "ein Truffner" nicht verändern, da dazu bereits Baugenehmigungen gemäß dem Bebauungsplan 2017 ergangen seien. Die Verwaltung und auch der Gemeinderat würden sicher in Zukunft ein größeres Augenmerk auf etwaige Verdichtung und die Art der Wohnbebauung legen.

Truffner schreibt: "Mein Ansatz als Bürgermeister ist es, offen und ehrlich miteinander zu sprechen. Wenn diese Art jedoch von manchen Bürgern nicht gewünscht wird und gleich mit Gerüchten Themen bombardiert werden, so bitte ich um Rückmeldung – offen und ehrlich. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und freue mich auf weitere Begegnungen und Gespräche."