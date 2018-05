Empfingen Am Empfinger Friedhof könnte neues Bauland entstehen

Truffner hatte über die Facebook-Seite der Gemeinde Empfingen eine Anfrage bekommen, in der es heißt: "Die Gerüchteküche sagt, dass am Friedhof eine große Flüchtlingssiedlung mit bis zu 1000 Bewohnern noch dieses Jahr gebaut werden soll." Truffner antwortet dem besorgten Fragesteller: "Ich kann Ihnen mitteilen, dass diese Aussage überhaupt nicht stimmt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie etwaigen Gerüchten widersprechen können."

Auf Anfrage unserer Zeitung dementiert Truffner das Gerücht ebenfalls. Die Gemeinde wolle weder Flüchtlingsunterkünfte noch Sozialwohnungen am Friedhof bauen. Truffner möchte aber mit Grundstückseigentümern sprechen, damit östlich des Empfinger Friedhofs eventuell Bauland entstehen könnte. Im Erfolgsfall sollen dort Grundstücke für Familienhäuser entstehen. Eine Eigentümerversammlung findet dazu am kommenden Montag in Empfingen statt. Mehr als 100 Grundstückseigentümer seien von der Gemeinde angeschrieben worden.