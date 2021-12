1 148 Knast-Tattoos: Wilhelm Buntz erzählt, wie er die Lebenswende geschafft hat. Foto: Andreas Reiner

Stuttgart - Reportagen sind die Königsdisziplin im Journalismus. Der Autor bringt Menschen mit dem geschriebenen Wort so nah an Geschehnisse und Schicksale, wie es nur möglich ist. In diesem Jahr hat unserer Redaktion wöchentlich Reportagen geschrieben, die unter die Haut gehen. Im Folgenden finden Sie ausgewählte Stücke, die Sie als Abonnent bei uns lesen können.

Vom eigenen Hund gebissen

Hannelore Hornigs Rauhaardackel hat ihr Mund und Nase abgebissen. Doch sie gab nie auf. Sie umarmt lieber die Welt, anstatt sich einzuigeln. Und sie will Menschen ermutigen, die Ähnliches erlebten.

Ein ganzes Dorf hilft, dass Hans Daiber nicht ins Heim muss

Der 67-jährige Hans Daiber lebt auf seinem Hof in dem 450-Einwohner-Dorf Oberwälden. Ein Heim für behindertengerechtes Wohnen wäre für ihn nie in Frage gekommen. Der ganze Ort hilft mit, dass das so bleiben kann.

Callboys in Stuttgart

Callboy-Vermittler bieten Kundinnen handverlesene Herren an. Herren wie Aaron aus Stuttgart. Wie lebt der Escort-Mann und welchen Preis ruft er für seine Dienste auf?

Der Untergang von Körner Druck

Ein estnischer Geschäftsmann hat mit einem Euro Einsatz offenbar eine Million Euro verdient, indem er zwei Druckereien in die Pleite trieb, die einen Schuldenberg von 23 Millionen Euro hinterließen. Wie konnte das geschehen?

Zwei Witwen sprechen über den Verlust ihres Partners

Wenn der Partner früh stirbt, verändert sich alles. Zwei Frauen erzählen von ihrem Verlust und wie sie zurück ins Leben fanden.

Zu Besuch bei Eva Madelung, geb. Bosch

Eva Madelung, 89, ist ein Kind des weltberühmten Stuttgarter Unternehmers Robert Bosch. Welchen Weg ist sie in ihrem Leben gegangen?

Pforzheimer Box-Legende hat Demenz

Der Pforzheimer René Weller war ein Box-Champion, ein Großmaul und ein Playboy. Nun leidet der 68-Jährige an Demenz und ist auf die Hilfe seiner Frau Maria angewiesen. Wie geht das Paar damit um?

Luxusimmobilien in Stuttgart

Wer in Stuttgart exklusiv wohnen will, muss mindestens ein Multimillionär sein. Unterwegs mit dem Luxusimmobilienmakler Stéphan Kocijan.

Der ehemalige Schwerverbrecher Wilhelm Buntz

Wie der Totschläger, Bankräuber, Dieb und Einbrecher Wilhelm Buntz nach vielen Jahren im Knast zu seiner Lebenswende gefunden hat.

Fernfahrerseelsorger Josef Krebs

Josef Krebs ist Theologe. Autobahnen sind sein Arbeitsplatz. Als Fernfahrerseelsorger kümmert er sich um Menschen, die im Lastwagen leben. Weil für Trucker teils menschenunwürdige Arbeitsbedingungen herrschen.

Almklausi und seine Frau Maritta

Klaus Krehl-Meier wollte Bäcker werden. Stattdessen wurde er Almklausi. Mit Ehefrau Maritta gehört er zum Stammpersonal im Reality-TV. Wie konnte es dazu kommen?

