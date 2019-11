Eishockey Wild Wings sinnen in Ingolstadt auf Revanche

Für die Wild Wings ist das Duell in Ingolstadt ein besonderes. Die Erinnerungen an den Saisonstart am 13. September sind bei den Schwenningern noch hellwach. Mit einem 10:4-Erfolg in der Helios-Arena verhagelten die Ingolstädter den Gastgebern den Auftakt. "Diese Niederlage sorgt bei uns für noch ein paar Prozentpunkte mehr an Motivation", stellt es Angreifer Max Hadraschek klar. Wild-Wings-Coach Paul Thompson sieht es ebenso: "Dieses Ergebnis hat uns richtig wehgetan. Wir haben damals eine desolate Leistung geboten und wollen es am Freitag viel besser machen."

Der Brite sieht aber natürlich an diesem Wochenende auch das Gesamtprogramm. Bis auf fünf Punkte ist das Schwenninger Team wieder an Platz zehn herangerückt. "Wir wollen an unsere guten Leistungen gegen München und Straubing jetzt anknüpfen. Das war eine gute Grundlage. Ich weiß aber, dass unsere Mannschaft noch viel mehr kann", betont Thompson.