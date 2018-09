Eishockey Liveticker: Wild Wings gegen Thomas Sabo Ice Tigers

Zu Gast in der Helios Arena sind nämlich die Thomas Sabo Ice Tigers, in deren Reihen mit Will Acton und Tim Bender zwei gute alte Bekannte ehemalige Schwenninger stehen. Besonder Ex-Kapitän Will Acton wird im Mittelpunkt stehen.

Schwenningens Coach Pat Cortina freut sich auf das Wiedersehen aber genauso auf den Moment, wenn in der prall gefüllten Helios Arena das erste Bully vonstatten geht. Denn dann beginnt nach einer intensiven Vorbereitung die neue Saison.

Auf Seiten der Wild Wings fallen Markus Poukkula (Armverletzung), Istvan Bartalis (Jochbeinfraktur) und Kai Herpich (Handverletzung) aus. Die Fans der Wild Wings dürfen sich aber auf die neuen Stürmer Ville Korhonen, Philip McRae, Rihards Bukarts und Julian Kornelli freuen.