Der Sommer steht vor der Tür und was darf bei steigenden Temperaturen nicht fehlen? Natürlich Eis. Wir haben die Eisdielen in Rottweil befragt, was uns diesen Sommer erwartet. Und wo liegt jetzt eigentlich der Preis pro Kugel?

Es ist Freitag – und es regnet. Nach Sommer sieht es noch nicht wirklich aus. In den Rottweiler Eisdielen ist nicht viel los – noch nicht. Denn auf die Frage, was diesen Sommer erwartet wird, antwortet der Inhaber des Eiscafés „Venezia“, Paolo Marrocu: „Dieses Frühjahr waren natürlich noch nicht allzu viele Besucher da, aber die hoffentlich weiter steigenden Temperaturen bringen ein bisschen mehr Bewegung in die Stadt. Wir warten darauf, dass es bald richtig losgeht.“

Einen Vorgeschmack darauf gab es diese Woche beim ersten richtig warmen Tag am Donnerstag. Kaum zeigt sich die Sonne, weckt das die Lust auf Eis. Darüber freut man sich auch im Eiscafé „Pinocchio“ in der Fußgängerzone. Wenn das Wetter jetzt langsam wärmer wird, kommen auch vermehrt Schulklassen sowie Tourismusgruppen in die Stadt und schlemmen ein Eis.

Erhöhte Preise durch Inflation

Jeder Sommer aufs Neue brennendes Thema ist der Preis. Bei beiden Eisdielen hat sich der Preis pro Kugel von 1,30 Euro auf 1,50 Euro erhöht. Grund dafür sind allgemein steigende Kosten wie Strom, Miete und Lebensmittel.

So seien auch die Milch- und Zuckerpreise fast um das Doppelte angestiegen, meint Marrocu. Mit ein Grund, dass das allseits beliebte Speiseeis teuerer geworden ist. Die Eisdielenbetreiber hoffen auf das Verständnis der Kunden. In anderen Orten ist der Kugel-Preis übrigens noch deutlicher gestiegen – in Calw steht demnächst eine Erhöhung auf 1,80 Euro pro Kugel an, in Schwenningen liegt der Preis bei 1,60 Euro.

Neue Kindereissorte im Venezia

Und auf welche kreativen Eisschlemmereien können sich die Rottweiler nun freuen? Das Pokémon-Eis ist neu auf der Liste des Venezia. Eine Mischung aus weißer Schokolade, Nutellacreme und Zuckerstreuseln sorgt vor allem bei Kindern für Spaß beim Eis essen. Zusätzlich dazu gibt es ein extra Spielzeug. Die Idee für diese Neuheit lieferte Marrocus Sohn Lorenzo, dessen Lieblingsspiel Pokémon ist. Allgemein beliebte Eissorten sind bei beiden Eisdielen dieses Jahr bislang die Klassiker Vanille oder Schokolade. Im Venezia sei im Sommer vorrangig die Sorte Limoncello auch heiß begehrt, so Marrocus Frau Maria.

Beide Rottweiler Eisdielen stehen also in den Startlöchern und können es kaum erwarten, Groß und Klein mit Eisspezialitäten zu versorgen. Der Sommer kommt bestimmt.