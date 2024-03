Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Guirassy und Führich sorgen für die Glanzlichter gegen Union

17 Chris Führich (li.) und Serhou Guirassy erzielten die Tore zum Heimsieg gegen Union Berlin. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Diese sehen Sie in der Bildergalerie Foto: imago/Hartenfelser

Der VfB Stuttgart hat in der Fußball-Bundesliga 2:0 gegen den 1. FC Union Berlin gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet









Der VfB Stuttgart bleibt in der Fußball-Bundesliga in der Erfolgsspur. Durch den 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Union Berlin hat das Team von Trainer Sebastian Hoeneß den dritten Tabellenplatz weiter gefestigt. Die beiden sehenswerten Tore erzielten Serhou Guirassy in der ersten Hälfte und Chris Führich nach dem Seitenwechsel. Weiter geht es für die Stuttgarter am kommenden Samstag (18.30 Uhr/Liveticker und Statistiken) mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim.