2:0 gegen Union Berlin: VfB Stuttgart festigt Position in der Spitzengruppe

24 Der VfB Stuttgart hat den 1. FC Union Berlin mit 2:0 besiegt. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Nach einem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin festigt der VfB Stuttgart Platz 3. Union Berlin musste ab der 69. Minute mit zehn Mann agieren, András Schäfer sah nach einem Foul an Josha Vagnoman die Rote Karte.









Trainer bleibt, der Torjäger trifft weiter. Der VfB Stuttgart hat seine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt. Die Schwaben gewannen zum Auftakt des 25. Spieltags 2:0 (1:0) gegen den 1. FC Union Berlin. Stürmer Serhou Guirassy traf am Freitagabend in der 19. Minute für den VfB, der weiter voll auf Champions-League-Kurs liegt. Chris Führich (65.) sorgte für die Entscheidung. In der 69. Minute sah Berlins András Schäfer für ein Foul an Josha Vagnoman die Rote Karte.