16 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis wie folgt. Foto: AFP/THOMAS KIENZLE

Der VfB Stuttgart hat am 29. Bundesliga-Spieltag gegen Borussia Dortmund 0:2 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.















Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am 29. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund 0:2 verloren. Damit hat die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo weiterhin 27 Punkte auf der Habenseite.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Newsblog zum VfB Stuttgart

Im ersten Durchgang tasteten sich beide Teams zunächst wenige Minuten lang ab – doch dann gingen die Gäste durch Julian Brandt (12.) in Führung. Schiedsrichter Harm Osmers gab den Treffer nach Zuhilfenahme des Videobeweises – Erling Haaland hatte nicht, wie zunächst vermutet, bei seiner Vorarbeit im Abseits gestanden. Kurz darauf verhinderte Konstantinos Mavropanos (17.) mit einer beherzten Grätsche das 0:2. In der 23. Minute hatte Omar Marmoush den Ausgleich auf dem Fuß: Der frischgebackene „Rookie des Monats“ chippte den Ball aber nicht nur über BVB-Keeper Gregor Kobel hinweg, sondern auch über das Gehäuse (xG=34,3). So ging es mit dem 0:1 in die Kabinen.

Lesen Sie aus unserem Angebot: VfB-Premiere von NFL-Star Jakob Johnson

Nach der Pause vergab Tiago Tomas nach einer Freistoßflanke von Chris Führich das 1:1 (xG=25). Tonangebend war in dieser Phase jedoch das Team von Borussia Dortmund, das sich allerdings zunächst keine großen Gelegenheiten herausspielen konnte. Dann aber, in der 71. Minute, war es wieder der in der Anfangsphase der Begegnung eingewechselte Julian Brandt, der völlig unbewacht zum 2:0 einschießen konnte und die Partie so für die Borussia entschied. In der Folge hatte Borna Sosa noch zwei starke Torraumszenen – ein Treffer für den VfB sollte indes nicht mehr fallen. Es blieb beim 2:0 für den BVB.

Unser Datencenter | Noten für die Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool. Der xG-Wert (xG steht für „Expected Goals“, zu deutsch: „zu erwartende Tore“) wertet Torchancen, beziehungsweise Abschlüsse auf das Tor. Mit ihm kann bei jeder Torchance klar bestimmt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit war, dass der Ball von diesem Punkt aus im Tor landet