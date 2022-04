1 Jakob Johnson – der Fan des VfB Stuttgart spielt in der NFL. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann/IMAGO/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart hat am Freitagabend einen seiner derzeit prominentesten Fans in der Mercedes-Benz-Arena begrüßen. Zu Gast war Jakob Johnson, der American-Football-Profi, der in der neuen Saison bei den Las Vegas Raiders unter Vertrag steht. NFL-Profi Johnson ist in Stuttgart geboren und bekennt sich schon seit Jahren zum VfB. Aber: In der Arena feierte er am Freitag seine Premiere.

„Ich war noch nie im Stadion“, sagte er bei DAZN, „ich will sehen, wie die Atmosphäre ist.“ Und schon vor dem Anpfiff ergänzte er: „Es ist der Hammer. Die Fans singen schon, obwohl keine Musik eingespielt wird – das kenne ich aus den USA nicht.“

Jakob Johnson und das Bayern-Trikot

Jakob Johnson wurde auch auf eine Szene angesprochen, in der er in einer Pressekonferenz in den USA mit einem Trikot des FC Bayern posierte. Der Grund war die PR für die Austragung eines NFL-Spiels in der Münchner Arena. Der Fullback sagte mit einem Schmunzeln: „Ich wurde gezwungen, das Bayern-Jersey zu tragen.“ Rund um seinen Stadion-Besuch am Freitagabend wolle er sich nun aber „einige VfB-Jerseys kaufen“. TV-Experte Benni Lauth, einst beim VfB und bei 1860 München aktiv, scherzte: „Ich kann gut nachvollziehen, wie er sich mit dem Bayern-Trikot gefühlt hat.“

Einen Tipp für das Duell gegen Borussia Dortmund (hier geht es zum Liveticker) hatte der Football-Star auch noch parat. „Die Fans werden den Unterschied machen“, sagte Johnson, „der VfB gewinnt die drei Punkte.“