1 Die Inflation hat die gesamte Bio-Einzelhandelsbranche in Schwierigkeiten gebracht. Foto: stock.adobe.com/Jeanette Dietl

Sang- und klanglos verschwunden: Der Sulzer Bio-Supermarkt „Biomammut“ hat seine Pforten geschlossen. Offizielle Erklärungen gibt es nicht.















Link kopiert

Kunden stehen seit Anfang Februar vor verschlossenen Türen in der Malmsheimer Straße. Seither ist der Bio-Supermarkt „Biomammut“, der von Nicole Müller geführt worden war, geschlossen. Inhaberin Nicole Müller hat auf Nachfragen unserer Redaktion nicht geantwortet. Sie und die Biomammut GmbH mit Sitz in Böblingen waren auch telefonisch nicht erreichbar.

Für zwei Läden fand sich eine neuer Besitzer

Die Biomammut GmbH hatte bereits Ende November ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung beantragt. Zu der Kette gehörten sechs Märkte in Baden-Württemberg. Für zwei davon, in Lauffen am Neckar und Eppingen, hat sich inzwischen ein neuer Besitzer gefunden , die Bodan GmbH aus Überlingen am Bodensee. Dort werden auch alle Mitarbeiter übernommen.

Sulzer Biomammut mit Sonderrolle

Die anderen Märkte müssen schließen. Darunter befindet sich auch der „Biomammut“ in Sulz, von dem anfangs nicht klar war, inwieweit er von der Insolvenz der GmbH betroffen sein würde. Nicole Müller hatte das Geschäft zwar unter der „Biomammut“-Marke betrieben, sie war jedoch ausweislich der Internetseite des Unternehmens selbst Inhaberin des Ladens.

In Schwierigkeiten geraten war nicht nur die Biomammut GmbH. Sie gehörte seit 2021 der Bio-Supermarktkette „Basic“ aus München, die 20 Niederlassungen betrieben hatte. „Basic“ war jedoch ebenfalls in Straucheln gekommen und hatte Ende Dezember ein Schutzschirmverfahren beantragt, um sich selbst zu sanieren.