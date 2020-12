Einzelhandel in Nagold Lockdown in umsatzstärkster Zeit ist hart

Leins: Die Stimmung ist angespannt und nicht besonders gut. Mit den Aussichten auf weitere Einschränkungen wird sich daran auch nichts ändern, sondern sich eher noch verschlechtern.

Ab 12. Dezember gelten schärfere Ausgangsbeschränkungen und eine Ausgangssperre ab 20 Uhr. Welche Auswirkung erwarten Sie davon?

Leins: Das ist schwer abzuschätzen. Es kann sein, dass die Kunden noch kurzfristig ihre Weihnachtseinkäufe erledigen und einiges los ist. Es kann aber auch sein, dass die Ausgangssperre nicht richtig verstanden wird und sich die Leute gar nicht mehr aus dem Haus wagen. Ich rechne mit einem Einbruch der schon seit November zurückhaltenden Frequenzen. Das Weihnachtsgeschäft war bisher schon deutlich schlechter als in den letzten Jahren.

Bierig: Alles was in normalen Jahren die vorweihnachtliche Stimmung ausmacht – durch die Stadt bummeln, die Weihnachtsstimmung genießen, aufwärmen bei einem warmen Getränk, nach Geschenken stöbern – gab es nicht und wird es in diesem Jahr auch nicht mehr geben. Der Fokus wird nun auf dem schnellen und gezielten Abarbeiten der Geschenke-Liste liegen – im Bestfall bei den Nagolder Einzelhändlern vor Ort.

Vieles deutet auf einen Lockdown nach Weihnachten hin. Wie wichtig ist diese Zeit für den Einzelhandel?

Leins: Die Zeit zwischen den Jahren ist extrem wichtig für den Einzelhandel und mit die umsatzstärkste im ganzen Jahr. Da werden Gutscheine eingelöst und Geldgeschenke ausgegeben. Sollte ein Geschenk nicht gefallen haben, wird in dieser Zeit umgetauscht. An Weihnachten sind viele Menschen nach langer Zeit mal wieder in der Heimat bei der Familie und nutzen diese Gelegenheit, um zu schauen, was sich im Städtle getan hat.

Am Sonntag entscheiden Bund und Länder möglicherweise über weitere Maßnahmen. Was würde eine Schließung vor Weihnachten bedeuten?

Leins: Kommt es zu einer Schließung vor Weihnachten, kann noch nicht mal mehr Schadensbegrenzung betrieben werden. Alles ist besser als zu schließen. Mit Zugangsbeschränkungen konnten wir uns anfreunden und auch mit diversen Hygienevorschriften, die sich – nebenbei bemerkt – sehr gut bewährt haben. Bleibt aber die Ladentür zu, bedeutet das Null Umsatz bei gleich bleibenden Fixkosten und das Aufbrauchen von Rücklagen.

Bierig: Für uns ist dennoch klar, jeder der bei den Nagolder Einzelhändlern Geschenke bestellt, wird diese auch trotz Schließung noch vor dem 24.12. erhalten. Hier wird man wieder neue Lösungen finden, wie auch schon beim ersten Lockdown, um weiterhin einen umfangreichen Service bieten zu können.

Wie kritisch ist die Situation für Einzelhändler?

Leins: Die Lage spitzt sich weiter zu. Das Jahr war mit dem Lockdown im Frühjahr und den darauffolgenden Einschränkungen schon ein sehr schwieriges und nun müssen wir erneut in den Krisenmodus wechseln. Viele sind erschöpft und am Ende ihrer Kräfte, aber wir müssen kämpfen und werden gestärkt aus der Situation herausschreiten.

Bierig: Kritisch ist die Lage auch für die Innenstadt wie wir sie bisher kennen. Das Bild der klassischen Kleinstadt mit den vielen Inhabergeführten Fachgeschäften und der großen Auswahl an Gastronomie, die sich in so vielfältiger Art in das Stadtbild und auch in das kulturelle Leben der Innenstadt einbringen, werden wir hoffentlich in Nagold bestmöglich halten können. Anderen Orts sieht man bereits jetzt die ersten Lücken, die diese Krise hinterlässt.

Die Nagolder Einzelhändler haben bisher mit kreativen Ideen auf die Corona-Krise reagiert. Werden Sie sich wieder was einfallen lassen?

Leins: Wir sind am Ausarbeiten von Lösungen. Sehr wahrscheinlich wird es einen Lieferservice wie im Frühjahr geben. Man darf auch nicht vergessen, dass die Läden weiterhin erreichbar sein werden und sich die Händler über jede Bestellung freuen. Sei es telefonisch per Mail oder über die sozialen Medien.