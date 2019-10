Einzelhandel Balinger Spielwaren-Strobel schließt

Strobel, außer in Balingen auch in Hechingen mit einem Geschäft präsent, ist derzeit der einzige reine Spielwarenladen in der Eyachstadt. Dass es nun geschlossen werde, habe rein persönliche Gründe, sagt Geschäftsführer Dieter Strobel. Bis zur Schließung laufe das Geschäft weiter wie gehabt. Auf den Stammsitz in Hechingen habe das keine Auswirkungen.

Der Eigentümer des Gebäudes, ein Balinger, der in Stuttgart lebt, hat bislang diskret seine Fühler nach einem neuen Mieter ausgestreckt. Nun, da der Strobel-Auszug immer näher vor der Tür steht, geht er in die Offensive. Es habe bereits mit mehreren Interessenten Gespräche gegeben, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Unterschrieben aber sei noch nichts.

Der Mann, der namentlich nicht in Erscheinung treten möchte, hatte das Gebäude 2015 gekauft. Das stattliche Haus verfügt derzeit im Erdgeschoss über eine große Verkaufsfläche von rund 360 Quadratmetern, dazu kommen 270 als Lagerfläche ausgewiesene Quadratmeter. Im Obergeschoss sind drei Wohnungen eingerichtet, die der Eigentümer nach und nach renovieren will. Weitere, teilweise nicht genutzte Räume im Unter- und Unteruntergeschoss kommen dazu – das Haus verfügt aufgrund seiner Historie über einen doppelten Keller.