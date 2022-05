1 Unter Atemschutz betrat die Feuerwehr das Gebäude Im Kleinen Eschle in Schwenningen, der Brand war aber bereits erloschen. Foto: Eich

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus Im Kleinen Eschle in Schwenningen ist am Dienstagabend eine Frau leicht verletzt worden.















VS-Schwenningen - Gegen 19.40 Uhr alarmierten die Bewohner des Hauses die Rettungskräfte: In einer Einliegerwohnung war es zu einem Brand gekommen. Ersten Informationen der Feuerwehr zufolge schmorte ein Küchengerät auf einem – wohl versehentlich – eingeschalteten Herd. Die Folge war eine ordentliche Rauchentwicklung – der Qualm zog dabei durch das gesamte Gebäude.

Verbrennungen und Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Als ein Trupp der Feuerwehr unter Atemschutz und mit Wärmebildkamera das Haus betrat, war der Brand bereits erloschen. Somit waren lediglich kleinere Nachlöscharbeiten und insbesondere die Belüftung der Räume notwendig. Offenbar bei Löscharbeiten hatte sich eine der Bewohnerinnen allerdings Verbrennungen an der Hand zugezogen, zudem bestand der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Die Frau kam mit dem Rettungsdienst ins Klinikum. Die Höhe des Schadens ist noch nicht klar.

Zuvor war die Feuerwehr Schwenningen an jenem Tag bereits zu mehreren Einsätzen gerufen worden: In Weigheim sowie in der Bildackerstraße eilten die Einsatzkräfte zu Türöffnungen, in der Spittelstraße fing gegen Mittag eine Hecke durch brennende Schulhefte Feuer. Der Brand war ebenfalls schnell unter Kontrolle.