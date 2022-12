Feuerwehr löscht Brand in der Küche

Einsatz in Ebingen

2 Nachdem der Brand gelöscht war belüfteten die Feuerwehrleute alle drei Wohnungen im Haus. Foto: Marschal

Kurz vor 14 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in die Truchtelfinger Straße in Ebingen gerufen.















Albstadt-Ebingen - Zu einem Küchenbrand wurde am Freitagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, die Feuerwehr in die Truchtelfinger Straße in Ebingen gerufen. Einsatzleiter Thomas Daus erklärt, dass der Brand im ersten Stock des dreistöckigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen ist. Die Bewohner konnten sich laut Daus eigenständig aus dem Haus begeben und seien unverletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr Ebingen, die mit 25 Mann vor Ort war, brannte das Feuer auf dem Herd noch, konnte aber zügig gelöscht werden.

Gebäude wird belüftet

Wie es zu dem Brand auf dem Herd gekommen ist, könne derzeit noch nicht genau gesagt werden. Anschließend belüfteten die Feuerwehrleute das Gebäude und durchsuchten es nach weiteren Menschen. Mit einer sogenannten Anleiterbereitschaft, der Rettungsleiter, stellte die Feuerwehr einen Rettungsweg her, falls beispielsweise das Treppenhaus verraucht ist.

Der Verkehr wurde von der Polizei kurzzeitig an den beiden Kreisverkehren bei McDonald’s und den Volksbank-Gebäuden umgeleitet. Auch das DRK Ebingen und der Rettungsdienst waren im Einsatz.