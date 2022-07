1 Der Ortsverband Villingen-Schwenningen des Technischen Hilfswerks leistet viel Aufbauarbeit im Ahrtal. Foto: THW VS

Mit 30 Helfern half das Technische Hilfswerk (THW) VS bei den Aufräumarbeiten im Ahrtal in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Ein Jahr nach der Flutkatastrophe blickt das THW zurück.















Villingen-Schwenningen - Es ist eine der schlimmsten Naturkatastrophen, die Deutschland je erlebt hat: das Unwetter Mitte Juli 2021.

Tief Bernd hinterließ in weiten Teilen Deutschlands, aber vor allem in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, ein Bild der Zerstörung. Überflutete Städte, zusammengebrochene Infrastruktur und zerstörte Gebäude waren einige der Folgen. Das THW war daraufhin mit allen 25 Typen seiner Einheiten und Teileinheiten gefragt.

Größter Einsatz in der Geschichte

Für das THW folgte der größte Einsatz in seiner mehr als 70-jährigen Geschichte. Über mehrere Monate leisten die Helfer des THW rund 2,6 Millionen Einsatzstunden in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern und Sachsen. Rund 17 000 Einsatzkräfte aus allen 668 THW-Ortsverbänden waren im Einsatz – und somit auch der Ortsverband Villingen-Schwenningen.

Mit 30 Helfern im Einsatz

Der Ortsverband VS war eigenen Angaben zufolge mit seiner Fachgruppe Elektroversorgung und dem Fachzug Führung/Kommunikation mit 30 Helfern im Einsatz und leistete dabei rund 3700 Einsatzstunden.

Lange Aufgabenliste

Die Liste der zu bewältigenden Aufgaben war lang: Von Pumparbeiten über das Räumen von Trümmern, der Strom- und Wasserversorgung bis hin zur Trinkwasserversorgung, Deichverteidigung, der Baufachberatung oder dem Brückenbau – das THW konnte seine gebündelte Expertise einbringen und bringt sie teilweise weiterhin ein. "Denn abgeschlossen ist der Einsatz noch nicht, die Hilfe des THW wird auch ein Jahr nach der Katastrophe benötigt", teilt das THW weiter mit.

Was waren die Aufgaben des Ortsverbandes Villingen-Schwenningen: Befüllen und Transport von Sandsäcken zusammen mit dem Ortsverein Trossingen, Transport von Zelten und zusätzlicher Ausstattung in den Bereitstellungsraum Nürburgring, Elektroversorgung für Aufräumarbeiten in Altenahr, Wiederherstellung von Infrastruktur, zum Beispiel der Straßenbeleuchtungen, Führungsunterstützung im Bereitstellungsraum Nürburgring als Sachgebietsleiter, Führungsgehilfen und Logistikführer, Aufbau und Unterhalt von feldmäßigen Telekommunikationsnetzen, wie zum Beispiel Internet und Telefon, auf dem Bereitstellungsraum sowie Einrichten und Betreiben eines Meldekopfes für den Bereitstellungsraum Nürburgring.

Was ist das THW?

Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit mehr als 80 000 Freiwilligen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird zudem im Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören unter anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen. Das THW VS hat ihren Sitz in der Max-Planck-Straße im Gewerbegebiet Vockenhausen in Villingen. Infos gibt es unter im Internet unter www.thwvillingen.de.