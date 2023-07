Zu einem Einsatz in der Schramberger Adolf-Kolping-Straße ist die Feuerwehr am Dienstagmittag gerufen worden.

Wie Einsatzleiter Dominik Faßnacht berichtet, hatten Anwohner eines zum Wald gelegenen Grundstücks in einem verbauten Kamingrill vermutlich Gartenabfälle verbrannt. Einer Mitarbeiterin eines Unternehmens in der tal-gegenüber liegenden H.A.U. war der Rauch aufgefallen, so dass sie die Feuerwehr rief. „Der Rauch zog in Richtung Wald, weshalb es wesentlich schlimmer aussah, als es war“, so Faßnacht.

Der Einsatzleiter betonte auch auch Nachfrage, dass das Verbrennen in dem Grill in einem sicheren Rahmen stattgefunden hatte und keine grobe Fahrlässigkeit gegeben war. Dennoch prüfte die Feuerwehr zur Sicherheit mit einer Wärmebildkamera die nähere Umgebung ab, bevor sie den Einsatz beenden konnte. Eine Polizeistreife war ebenfalls vor Ort.