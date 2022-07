4 Dieses Moped des ehemaligen schwäbischen Herstellers Maico landete im Neckar. Foto: Heidepriem

Ein Mopedfahrer hat in der Nacht auf Montag bei Sulz am Neckar für einen Großeinsatz gesorgt.















Sulz-Mühlheim - Am Abend war der Mann mit seinem Moped der Marke Maico im Neckartal zwischen Fischingen und Sulz unterwegs, als er mit dem Zweirad im Neckar landete.

Zwei Helfer verletzt

Wie die Polizei erklärt, holte er daraufhin Hilfe in Mühlheim am Bach. Zurück am Ort des Geschehens, auf Höhe des Schotterwerks, wurde der Verunglückte nervös und verletzte zwei Helfer leicht. Es kam der Verdacht auf, dass der Mopedfahrer betrunken unterwegs war.

Der Mann floh und wurde gemeinsam mit der gegen 22 Uhr angerückten Feuerwehr - 24 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen - im nahen Umfeld gesucht. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um den 49-jährigen Halter des Mopeds handelt. Die Suche dauerte bis in die späten Nachtstunden, ehe der Einsatz dann abgebrochen wurde.

Der Mann ist weiterhin flüchtig.

Hubschrauber der Polizei zwischen Fischingen und Sulz unterwegs

In einer ursprünglichen Meldung an die Rettungskräfte wurde von einem Unfall mit Menschen im Wasser geredet, weshalb ein Polizeihubschrauber das Neckartal nach Betroffenen abgesucht hatte.

Vor Ort waren zwei Rettungswagen und zwei Notärzte, welche sich um die verletzten Helfer kümmerten.