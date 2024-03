1 Wieder ein Bäcker der schließt? Nein nur ein Umbau ist vorgesehen. Foto: Otto

Die Geschäftsräume dunkel, die Türen zu – schließt die Filiale der Bäckerei Brantner in der Heiligenbronner Straße?, fragten sich Kunden.









Der Personalmangel macht auch vor dem Einzelhandel nicht Halt – und so gibt es Bäckereifilialen, die an bestimmten Tagen geschlossen sind oder vorübergehend gar nicht mehr geöffnet werden. Da kann beim kurzen Betrachten der Situation auch in der Heiligenbronner Straße in Sulgen neben dem „Netto“ auch bei der Bäckerei-Filiale Brantner dieser Verdacht aufkommen.