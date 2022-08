1 Rainer Michalski im April im Zuge der umfirmierung von "Rückgrat" zu Aka-Fitness – nun wurde in das Studio in der H.A.U. eingebrochen. Foto: Archivbild Riesterer

Schramberg - Studioleiter Rainer Michalski bestätigt auf Anfrage: "Als die Reinigungskraft am Montagfrüh in das Studio kam, waren die Türen aufgebrochen. Die Einbrecher haben schon viel Schaden angerichtet." Die Polizei sei am Montagvormittag direkt vor Ort gewesen.

"Ein ehemaliger Mitarbeiter hat nachts vor unserer Rampe einen Kleintransporter mit rumänischem Kennzeichen gesehen und das den Beamten gemeldet", ist das Einzige, was Michalski zu potenziellen Tätern sagen kann.

Nichts mitgenommen

Gestohlen wurde auf den ersten Blick nichts – auch wenn das natürlich derzeit noch genau geprüft wird. Es sei bei Einbrüchen in der Branche unüblich, dass die Täter "mit dem Hubwagen kommen und die 400-Kilogramm-Geräte mitnehmen oder Gewichte die Treppen runterschleppen", so Michalski. Sie seien wie in diesem Fall eher auf Bargeld in Schubladen aus – dementsprechend habe es im Studio auch ausgesehen, Einbruchschäden an Türen oder Schubladen seien das Wesentliche bei Schäden – auch wenn er diese noch nicht beziffern könne, so der Studioleiter.

Datenklau ausschließen

Nun werde zudem noch geprüft, ob die Einbrecher an den Computern waren, um gegebenenfalls "an Daten zu kommen". Aber: "Danach sieht es nicht aus, unsere Systeme sind auch gesichert." Weil die Rechner keine Schäden genommen haben, konnte der Betrieb am Montagmittag wieder aufgenommen werden, informiert Michalski abschließend.