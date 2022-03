"Netto" in Rangendingen

1 Im Netto-Markt in Rangendingen ist in der Nacht auf Montag eingebrochen worden. Foto: Beiter

Bisher noch keine heiße Spur gibt es von dem oder den Einbrechern, die in der Nach von Sonntag auf Montag in den Netto-Markt in Rangendingen eingebrochen sind.















Rangendingen - Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich die Einbrecher gegen Mitternacht über das Dach Zutritt in den Lebensmittelmarkt in der Rudolf-Diesel-Straße verschafft. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung verlief bislang erfolglos. Als die Beamten am Tatort eintrafen, waren der oder die Täter bereits geflüchtet.

Polizeihubschrauber ist im Einsatz

Bei dem Einsatz war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz, der längere Zeit bis etwa gegen 1.30 Uhr über dem Ort kreiste und die Aufmerksamkeit der Einwohner im östlichen Teil Rangendingens auf sich zog.

Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Hechingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in Burladingen vermutlich nicht im Zusammenhang

Ob die Tat auch mit dem in derselben Nacht stattgefundenen Einbruch in einer Bäckerei in Burladingen in Zusammenhang steht, kann derzeit nicht festgestellt werden. Wie aus dem Polizeipräsidium Reutlingen zu vernehmen war, würden die von der Kriminaltechnik sichergestellten Spuren beider Tatorte automatisch auch miteinander abgeglichen. Ein Zusammenhang allerdings gilt wegen der Entfernung der beiden Tatorte voneinander als eher unwahrscheinlich.

In Burladingen waren zwischen zwei Uhr morgens und 4.10 Uhr unbekannte Täter in das Gebäude der Bäckerei eingedrungen. Dort fanden sie einen Tresor, den sie mitsamt dem darin enthaltenen Bargeld mitnahmen. Der Polizeiposten Burladingen hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07475/95 00 10 zu melden.