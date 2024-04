1 Holger Bührle aus Au hat sich mit dem Bau seines eigenen Schiffs einen Traum erfüllt. Foto: Stefanie Salzer-Deckert

Holger Bührle aus Au baut seit 26 Jahren an seinem eigenen Schiff. Was als Hobby begann, ist mittlerweile zu einem Vollzeitprojekt geworden. Noch in diesem Jahr soll das Schiff zu Wasser gelassen werden.









Den Stapellauf in Au will er dieses Jahr „möglichst leise“ über die Bühne gehen lassen, um einen öffentlichen Menschenauflauf zu verhindern. Holger Bührle (56) ist sich bewusst, dass er an einer großen Sache dran ist. Seit 26 Jahren baut er in einem Vorort von Freiburg in einem Garten an seinem Lebenstraum, einer 22 Meter langen Hochsee-Yacht aus Aluminium.