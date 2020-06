Dunningen Gerüchte ranken sich um Seedorfer Firma

Drastische Worte benutzt Stefan Bee, ein Anwohner, in einer Mail, die unsere Redaktion am Montagnachmittag erreichte. Er spricht von "krimineller Energie" und fürchtet gar eine "Umweltkatastrophe". In seinen Augen werden gerade per Abrissbagger Tatsachen geschaffen. Lärm und Dreck nerven die Anwohner, wilde Vermutungen werden angestellt, was die Firma auf dem Grundstück in der Bösinger Straße treibt. Das Unternehmen ist auf dem Gebiet von Abriss und Transport tätig.