Düsseldorf/Tübingen Bizarrer Prozess um Christen-Rocker aus Baden-Württemberg

Die "Apostel", teils einschlägig vorbestrafte Ex-Mitglieder der "Black Jackets", stammen aus Freudenstadt, Villingen-Schwennigen und Tuningen. Was ihnen die Staatsanwaltschaft vorwirft, klingt grotesk und nicht gerade nach gelebter Bergpredigt: versuchter Totschlag. "True Life" nennen sich die Rocker, "Wahres Leben". Sie sollen einer Freikirche angehören und im Raum Schwarzwald-Neckar einen neuen Motorrad-Club aus der Taufe gehoben haben.

Präsident ist Turgay Y. (36) aus dem Kreis Freudenstadt, früher Chef der "Black Jackets". Nach rund zehn Jahren Knast konvertierte Y. vom Islam zum Christentum, gründete einen neuen Club und ist nach eigenen Angaben jetzt in christlicher Mission unterwegs. Auf einem musikuntermalten Video im Internet ist Y. als Besucher in einem Gefängnis in Südamerika zu sehen, in dem sich Gefangene taufen lassen, beten und begeistert in die Hände klatschen. Neue Hoffnung für gefallene Engel durch geläuterte Kriminelle? Die Rocker – Kutte, Patches, Vollbart und breites Kreuz – tragen Pullis mit dem Aufdruck "Army of God". Die selbsternannte "Armee Gottes" gilt in Amerika als christlich-fundamentalistische Terrororganisation, die unter anderem Bomben- oder Brandanschläge auf Kliniken verübte, in denen Abtreibungen vorgenommen werden.

"True Life" nahm auch im Schwarzwald Tauffeiern vor. Ansonsten spricht "Evangelist" Turgay Y. zu seiner "Gemeinde" gerne per Internetpredigt und das in sehr unkonvetionellen Worten ("Bla,bla,bla..."). Die "Kirche" soll um die 30 Mitglieder haben, in sozialen Medien um die 10 000 Fans. Y. wünscht gerne mal Weisheit und Gottes Segen. 2014 veröffentlichte Y. sogar ein Buch über seinen Wandel vom Rocker-Chef zum Jesus-Jünger.