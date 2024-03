1 Eine neue Rettungswache wird als Projekt in Marschalkenzimmern eingerichtet. DRK-Kreisgeschäftsführer Ralf Bösel, Rettungsdienstleiter Marcus Stotz, Bürgermeister Markus Huber und Ortsvorsteher Gerhard Röhner (von links) freuen sich über die neue Lösung. Foto: Otto

Das gab es seit Jahrzehnten nicht: Im Kreis Rottweil ist eine neue Rettungswache entstanden. An einem neuen Standort. Und das nicht ohne Grund: Der DRK-Kreisverband will reagieren, um die neu geltenden Hilfsfristen zu sichern.









Marschalkenzimmern hat knapp über 1000 Einwohner. Und in einem kleinen, grauen, kastenförmigen Gebäude im „Oberen Dorf“ haben die Einwohner bis zum vergangenen Jahr ihre Bankgeschäfte bei der Kreissparkasse getätigt. Die hat geschlossen – und das Gebäude hat jetzt einen neuen Nutzen, mit dem wohl keiner gerechnet hat. „Rettungswache Marschalkenzimmern“ steht auf dem Plakat, das DRK-Rettungsdienstleiter Marcus Stotz und Kreisgeschäftsführer Ralf Bösel am Donnerstag vor dem Gebäude befestigen. Mit dabei sind Ortsvorsteher Gerhard Röhner und Dornhans Bürgermeister Markus Huber. Alle sind froh, an diesem Standort eine Lösung für den DRK-Rettungsdienst gefunden zu haben. Denn der ist unter Druck.