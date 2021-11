Lange Wartezeiten für Coronatests in Hechingen

1 Das Foto entstand am Freitag, 26. November, gegen 12.30 Uhr bei der Coronatest-Station beim Hofgut Domäne: Schnell mal kommen und mit Test wieder gehen ist jedenfalls um diese Zeit nicht drin. Foto: Kauffmann

Die Nachfrage nach Coronatests steigt: Für viele Veranstaltungen ist neben einem Geimpft- oder Genesenen-Nachweis ein zertifizierter Coronatest nötig. Die Apotheken in der Umgebung ringen mit dem Ansturm. Wer ohne Anmeldung einen Test mit Zertifikat benötigt, kann zur Teststation beim Hofgut Domäne fahren – und sollte viel Geduld mitbringen. Wann sind die Wartezeiten am kürzesten?















Hechingen - Die Teststation auf dem Parkplatz des Hofguts Domäne bei Hechingen wurde bereits im Juni 2020 eingerichtet. Betrieben wird das Angebot vom Unternehmen "Be Save" aus Albstadt. Wir stellen die wichtigsten Fragen und Antworten zum Testangebot zusammen:

Wann ist das Angebot verfügbar?

Auf dem Parkplatz des Hofguts Domäne montags bis samstags von 12 bis 20 Uhr sowie Sonn- und Feiertags von 10 bis 20 Uhr. Die letzte Testung erfolgt jeweils um 20 Uhr.

Ein weiteres Angebot gibt es auf dem Thalia-Parkplatz in Albstadt (Thaliastraße 9) montags bis donnerstags von 10 bis 19 Uhr, freitags und samstags 9 bis 20 Uhr, sowie sonn- und feiertags von 10 bis 20 Uhr. Die letzten Testungen finden je nach Ende der Öffnungszeit um 19 Uhr und 20 Uhr statt.

Muss man sich für die Tests anmelden?

Nein, wer einen Test braucht, kann ohne Voranmeldung vorbeikommen. Organisiert ist die Teststation als Drive-In, man kommt mit dem Auto und fährt vor zum Testen.

Was muss man vorbereiten?

Es ist empfehlenswert, sich auf dieser Internetseite zu registrieren. Angeben muss man seine Anschrift sowie die E-Mail-Adresse. Darauf erhält man einen QR-Code, den man digital oder ausgedruckt mitbringen muss. Testwillige können sich auch vor Ort registrieren, praktischer ist erfahrungsgemäß jedoch, vorbereitet zu sein. Außerdem muss man zwingend einen Personalausweis dabei haben, auch eine Maske sollte man nicht vergessen: Für den Moment des Tests muss man sie unter die Nase schieben, sodass nur noch der Mund bedeckt bleibt.

Wie lange sind die Wartezeiten?

Teilweise lang. Wer sich etwa am Donnerstag, 25. November, gegen 13 Uhr in die Schlange einreihte, musste mit einer Wartezeit von 30 bis 45 Minuten rechnen. Das Testergebnis erhält man gut 15 Minuten nach dem Test.

Wann sollte man kommen, wenn man nicht so lange warten will?

In den Abendstunden ist der Andrang an unseren Teststationen nicht so konzentriert wie zu Beginn der Öffnungszeiten, heißt es auf der Internetseite des Anbieters dazu. Sicherheitshalber sollten Testwillige jedoch ausreichend Zeit mitbringen.